Под расследование может попасть деятельность Порошенко с Медведчуком.

Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против пятого президента Петра Порошенко, если будут доказаны его преступные действия.

Об этом в интервью Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Для нас имя не имеет значения, имеют значение действия. Если Петр Алексеевич совершал действия не в пользу государства, то мы должны с этим разобраться. Всем понятно, что трубопровод Виктора Медведчука "Самара - Западное направление", которым поставляется дизтопливо, это коррупционная сделка; это приток российских денег в украинскую политику; это возрождение кума Владимира Путина и предоставление ему бизнес-преференций.",- сказал Данилов.

СНБО, по его словам, готовит аналитику для президента, а не проводит расследование.

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"Когда видим угрозы национальной безопасности, реагируем и поднимаем отдельные ведомства. Пока по отношению к человеку не принято решение СНБО, ни одной фамилии вы от нас не услышите", - заверил он.

Роль Порошенко в "пленках Медведчука"

Проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал записи, сделанные во время прослушивания разговоров народного депутата от "ОПЗЖ" Медведчука с российскими чиновниками и главарями боевиков.

Из записей следует, что Медведчук участвовал в переговорах о закупке газа, электроэнергии и об обмене пленными. Так, в одной из частей программы журналисты рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

Также стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

Кроме того, Медведчук блокировал увольнение "киборга" Андрея Гречанова из плена боевиков ради Порошенко.

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Автор: Юрий Годован