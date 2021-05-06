Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что рад сегодня находиться с визитом в Украине.
Читайте такжеВизит Блинкена в Киев: все подробности украинско-американских переговоров (онлайн-трансляция)
Об этом Блинкен сказал в приветственном слове во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, видео протокольной съемки встречи демонстрировалось на телеканале Украина 24.
Госсекретарь США сказал, что «счастлив вновь вернуться в Украину» и причиной его визита является представление администрации президента США Джо Байдена.
«Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, засвидетельствовать нашу приверженность работе с вами, пока вы укрепляете вашу демократию, развиваете институции и боретесь с коррупцией», - сказал Блинкен.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину
- Десятки машин: СМИ показали, как выглядит кортеж Блинкена в Киеве (видео)
- Госсекретарь США Блинкен встретится с митрополитом Епифанием
- Госдеп назвал главную цель визита Блинкена в Украину (видео)
- Опубликована окончательная программа визита Блинкена в Киев
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram