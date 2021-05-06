Госсекретарь США отметил, что Соединенные Штаты хотят подтвердить сильное партнерство с Украиной.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что рад сегодня находиться с визитом в Украине.

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Об этом Блинкен сказал в приветственном слове во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, видео протокольной съемки встречи демонстрировалось на телеканале Украина 24.

Госсекретарь США сказал, что «счастлив вновь вернуться в Украину» и причиной его визита является представление администрации президента США Джо Байдена.

«Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, засвидетельствовать нашу приверженность работе с вами, пока вы укрепляете вашу демократию, развиваете институции и боретесь с коррупцией», - сказал Блинкен.

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Автор: Виталий Саенко