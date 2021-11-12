Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины.

Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку пересечь украинское небо бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО.

Сообщает пресс-служба СБУ, уточнив без фамилий, что речь идет о "том самом депутате Верховной Рады, которого подозревают в государственной измене".

"Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джету", – информирует СБУ.

По данным РБК-Украина, самолет принадлежит подсанкционному соратнику кума Путина Тарасу Козаку, который фигурирует в деле о госизмене и сбежал из Украины от правоохранителей.

Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против указанных депутатов до 11 ноября.

Автор: Яна Ставская