В Офисе генпрокурора готовятся к избранию нового главы САП - СМИ

По данным СМИ, нового руководителя изберут в ноябре.

Офис генерального прокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его должны избрать, когда истекут полномочия нынешнего руководителя ведомства Назара Холодницкого.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте.

"Есть письмо от генпрокурора на имя главы ВР с информацией, что начинается отбор членов комиссии для избрания главы САП", - сообщил источник.

По его данным, в ноябре, когда заканчиваются полномочия главы САП Назара Холодницкого, должен быть избран новый руководитель вместо него.

Офис генпрокурора считает, что Рада до июля должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию.

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