В Офисе генпрокурора готовятся к избранию нового главы САП - СМИ
Офис генерального прокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его должны избрать, когда истекут полномочия нынешнего руководителя ведомства Назара Холодницкого.
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте.
"Есть письмо от генпрокурора на имя главы ВР с информацией, что начинается отбор членов комиссии для избрания главы САП", - сообщил источник.
По его данным, в ноябре, когда заканчиваются полномочия главы САП Назара Холодницкого, должен быть избран новый руководитель вместо него.
Офис генпрокурора считает, что Рада до июля должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию.
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