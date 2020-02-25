Холодницкий о Сытнике: если бы такой админпротокол был составлен на любого прокурора, то это является основанием для увольнения

О пребывании Артема Сытника в должности директора НАБУ после внесения его в реестр коррупционеров, Назар Холодницкий отметил, что в законе о НАБУ определен исчерпывающий перечень оснований для увольнения директора НАБУ

Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прокомментировал резонансный вопрос пребывания на должности директора НАБУ Артема Сытника после того, как суд признал его виновным в коррупции. По мнению Холодницкого, если бы такой админпротокол был составлен на любого прокурора, в том числе антикоррупционного или генерального, то это является основанием для увольнения.

Об этом Назар Холодницкий рассказал в интервью РБК.

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По мнению прокурора, внесение Артема Сытника в реестр коррупционеров НАПК произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства: «Есть решение суда, вступившее в законную силу, и оно должно быть и было выполнено НАПК. Я всегда утверждаю, что есть закон и надо его выполнять, нравится он нам или нет. Так же и решения судов. Если прокуроры или детективы не будут выполнять решения судов, то о каком верховенстве права в стране может идти речь?»

О пребывании Артема Сытника в должности директора НАБУ после внесения его в реестр коррупционеров, Назар Холодницкий отметил, что в законе о НАБУ определен исчерпывающий перечень оснований для увольнения директора НАБУ, однако подобное обвинение в сторону любого прокурора было бы однозначным основанием для его увольнения: «Если бы такой админпротокол был составлен на любого прокурора, в том числе антикоррупционного или генерального, то это является основанием для увольнения. Так пишет закон».

Напомним, что Артем Сытник был признан виновным в коррупции из-за элитного отдыха на охотничьей базе в Ровенской области, который оплачивало другое лицо, и был внесен в реестр коррупционеров НАПК. Депутаты Верховной рады собрали 216 подписей под проектом постановления за увольнение Сытника. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал вынести на суд парламента постановление об увольнении Сытника с должности директора НАБУ.