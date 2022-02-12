Пока официальной информации о содержании разговора двух президентов не обнародовали.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел более чем полуторачасовой разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В Елисейском дворце сообщили, что основной темой переговоров была напряженность вокруг Украины, передает издание Challenges. Однако пока ни Франция, ни Россия не сделали более развернутых официальных заявлений по результатам переговоров двух президентов.

Беседа Макрона предшествовала телефонному разговору, который проведет президент США Джо Байден с Владимиром Путиным.

В то же время, как сообщил Reuters, Макрон и Путин обсудили пути реализации Минских соглашений. Кроме того, президент Франции указал главе Кремля, что "искренний диалог" несовместим с эскалацией напряжения вокруг Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Эммануэль Макрон находился с визитом в Москве. После переговоров с Путиным он отметил, что этот разговор был содержательным и есть возможность найти мирный путь для Европы. На следующий день президент Франции в Киеве встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.