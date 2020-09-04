Правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Власти России расширили список лиц, в отношении которых вводятся санкции.

Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации РФ, пишет ТАСС.

В список иностранных граждан, в отношении которых введены экономические меры России, вошел, в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко.

Также в список попали солист рок-группы "Океан Эльзы", бывший лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик.

Кроме этого, под российскими санкциями оказались бизнесмен Сергей Тарута, жена экс-генпрокурора Юрия Луценко Ирина Луценко, нардепы Рустем Умеров, София Федина, Ахтем Чийгоз и другие.

Согласно документу, всего в список был внесен 41 человек.

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Автор: Александр Топчий