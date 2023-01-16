Украина сделает все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа СНБО над санкционными списками продолжается, скоро будут следующие решения.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении. "Считаю правильным, что именно сегодня есть решение о расширении наших санкций против граждан России и других лиц, которые помогают террору. Почти 200 - это список тщательно подготовленный, и по каждой фамилии есть ответственная мотивация. Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-то там в Москве", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "эта публика" получит полный перечень персональных ограничений. "Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, в мире. Ответственность за террор будет для всех: и для тех, кто убивает, и для тех, кто помогает убивать. Работа СНБО над санкционными списками продолжается, и скоро будут следующие решения", - сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский ввел новые санкции: детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 января, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В санкционный список вошли 198 граждан Российской Федерации, граждан Украины и граждан Беларуси.

Среди них ограничительные меры применены в отношении пророссийской журналистки Дианы Панченко, которая работала на телеканалах подозреваемого в государственной измене кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Также санкции введены против советского и российского режиссера Андрея Кончаловского, российского певца Юрия Лозы и других.

Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет.

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