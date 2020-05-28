Меркель поддержала сохранение антироссийских санкций, введенных за агрессию в Украине

Канцлер напомнила о преступных действиях РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении России необходимо сохранить.

Об этом немецкий канцлер сказала в ходе форума, организованного Фондом Конрада Аденауэра, пишет ZN.ua.

При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо предоставить новые импульсы.

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"Этот канон правил и ценностей Россия неоднократно нарушала, Россия в нашем непосредственном соседстве создала ряд нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментом", - заявила Меркель.

По ее словам, нарушения фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

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"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкции. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность предоставить новые импульсы отношениям", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее в США заявили, что готовят новые санкции против "Северного потока-2" и посоветовали Германии "прекратить кормить зверя"

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