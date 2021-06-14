Зеленский и Байден в недавнем обстоятельном телефонном разговоре скоординировали позиции накануне саммитов "Большой семёрки", НАТО, США-Евросоюз и США-Россия.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предполагает, что на сегодняшнем саммите НАТО «судьбоносных решений» для Украины не будет.

Об этом Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, советник руководителя ОП указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в недавнем обстоятельном телефонном разговоре скоординировали позиции накануне саммитов "Большой семёрки", НАТО, США-Евросоюз и США-Россия.

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"Конечно, на наш взгляд, было бы справедливо, чтобы уже на этом саммите НАТО нам были предоставлены конкретные практические подтверждения поддержки со стороны западных стран, а именно ПДЧ. Но всё-таки сегодня больших и судьбоносных решений, судя по всему, не будет", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

9 февраля генсек НАТО Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что в настоящее время не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоанэ заявил, что в альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже владеет всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

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Автор: Константин Гончаров