СМИ утверждают, что Саакашвили возвращается в Грузию

В то же время на Facebook-странице Саакашвили никаких упоминаний о возвращении на Родину пока нет.

Михаил Саакашвили говорит, что возвращается в Грузию, и назвал Украину «вторым домом».

Об этом он заявил в видеообращении 27 августа, пишут Обозреватель и Грузия Онлайн со ссылкой на YouTube-канал поклонников политика.

В то же время на Facebook-странице Саакашвили никаких упоминаний о возвращении на Родину пока нет.

«У меня всегда было и будет два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран. Когда я был Президентом Грузии, я принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда я приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины», - говорится в посте Саакашвили 27 августа.

Стоит заметить, что одними с первых информацию распространили российские СМИ.

Саакашвили в Грузии и Украине: что известно

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, на родине против него открыли ряд уголовных дел. Бывшего президента, в частности, обвиняли в превышении полномочий при разгоне акции оппозиционеров 2007 года, разгроме телекомпании «Имеди» и изъятии собственности у основателя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили.

В украинскую политику Саакашвили попал весной 2015 года. Тогда пятый украинский президент Петр Порошенко назначил его председателем международного совета реформ и дал ему украинское гражданство. В 2018 году политика выслали из Украины в Польшу за пересечение украинской-польской границы по «потерянному паспорту».

В мае 2019 года Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, после чего тот вернулся в Украину.

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Автор: Яна Ставская