По мнению Саакашвили, "Россия в любом случае совершила бы агрессию - с поводом или без повода".

США просили Украину не давать вооруженный отпор России во время аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом 19 июля рассказал глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

По его мнению, "Россия в любом случае совершила бы агрессию - с поводом или без повода". И если бы у власти остался Виктор Янукович, украинская территория была бы оккупирована по легкому сценарию, убежден Саакашвили.

"Это бы очень облегчило России задачу. Потому что при легитимном президенте она бы делала что угодно и на гораздо большей территории", – считает Саакашвили.

Когда же Россия напала на Крым и начала его оккупацию, Запад, по словам политика, якобы просил Украину не начинать стрелять, а искать компромисс.

"Давление было сумасшедшее во время Крыма. Звонил Джон Керри (глава Государственного департамента США того времени – ред.) и говорил: "Не повторяйте такой же глупости, как Саакашвили, не стреляйте". Хорошо, сдали без выстрелов, и что, поэтому Донбасс не случился?" – подытожил Саакашвили.

Оккупация Крыма: ответственность за государственную измену

11 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится возможность заочного уголовного преследования лиц, находящихся в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Офисе генпрокурора благодаря принятию этого закона до конца года планируют завершить основные "дела Майдана".

Она пояснила, что закон также позволит антикоррупционным органам привлекать к ответственности виновных топ-коррупционеров времен президентства Виктора Януковича, даст возможность ускорить рассмотрение уголовных дел по событиям в Иловайске и Дебальцево, в отношении главарей "ЛНР/ДНР", а также в отношении пыток в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

В свою очередь, в прокуратуре АР Крым и города Севастополя отметили, что этот закон разблокирует процесс заочного следствия и заочного осуждения по многим "крымским делам".

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Автор: Денис Прядко