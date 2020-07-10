Скандал с Саакашвили: в МИД Украины прокомментировали ситуацию

Отмечается, что реализация направлений взаимодействия между странами происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией, а публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

Об этом говорится в размещенном на сайте МИД Украины комментарии об отношениях с Грузией.

"Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на пандемию COVID-19 "мы активно работаем над наполнением нашего партнерства практическими мерами".

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"В повестке дня - имплементация Положения об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведение Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, консультаций на уровне внешнеполитических ведомств и др.", - рассказали в МИД.

Также отмечается, что укрепляется сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

"Общими для двух стран являются вызовы в сфере безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств", - напомнили в министерстве.

Кроме того, в МИД отметили, что реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в заявлении МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской областной государственной администрации, председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заявил, что считает правительство Грузии "полностью нелегитимным". "Я ни на минуту не признаю его законность и ни на миг не признаю законность ситуации, которая сейчас сложилась в Грузии", - сказал он в своем видеообращении.

В связи с этим депутаты Грузии инициировали обращение к Украине с требованием разъяснений по поводу высказываний Саакашвили.

Сегодня, 10 июля, грузинский "Первый канал" сообщил, что в Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послом Украины Игорем Долговым в связи с заявлениями Саакашвили. "По информации МИД, в ходе встречи грузинская сторона еще раз подчеркнула стратегические отношения и дружбу между Грузией и Украиной и выразила обеспокоенность по поводу недопустимых заявлений официального лица Украины в адрес властей Грузии. Было отмечено, что такие действия, которые также являются нарушением законодательства Грузии, причиняют значительный ущерб отношениям двух стран", - подчеркивается в сообщении.

Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона "даст надлежащую оценку этому факту и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений".

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