В МИД Грузии состоялась встреча с послом Украины из-за заявления Саакашвили - СМИ

По словам украинского посла, он передаст Киеву позицию официального Тбилиси.

В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послом Украины Игорем Долговым в связи с заявлениями экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации, председателя Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает грузинский "Первый канал".

"По информации МИД, в ходе встречи грузинская сторона еще раз подчеркнула стратегические отношения и дружбу между Грузией и Украиной и выразила обеспокоенность по поводу недопустимых заявлений официального лица Украины в адрес властей Грузии. Было отмечено, что такие действия, которые также являются нарушением законодательства Грузии, наносят значительный ущерб отношениям двух стран", - подчеркивается в сообщении.

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Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона "даст надлежащую оценку данному факту, и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений".

По словам украинского посла, он передаст Киеву позицию официального Тбилиси.

Отмечается также, что в связи с заявлением Саакашвили глава МИД Грузии связался со своим украинским коллегой, в ходе которого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию своему коллеге".

В то же время, по словам посла Украины, недавнее заявление Саакашвили отражает только его личные взгляды. "Вопрос очень серьезный, я информирую официальный Киев о нашем разговоре, мы должны вместе преодолеть вызов, стоящий перед нашими отношениями. Недавнее заявление бывшего президента Грузии Саакашвили отражает только его личные взгляды. Правительство Украины сотрудничает с правительством Грузии. Мы рады, что президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария посетили Украину с официальным визитом", - подчеркнул Долгов.

"Мы надеемся, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться во всех сферах, включая безопасность, торговлю и экономику, а также углубление межнациональных отношений. Также одним из важнейших вопросов в рамках сотрудничества двух стран является борьба с агрессией и оккупацией наших территорий", - заявил посол Украины.

В то же время УНИАН пока не удалось получить комментарий относительно этой информации в МИД Украины.

Как ранее сообщалось в СМИ, Саакашвили заявил, что считает правительство Грузии "полностью нелегитимным". "Я ни на мгновение не признаю его законность и ни на мгновение не признаю законность ситуации, которая сейчас сложилась в Грузии", - сказал он в своем видеообращении.

В связи с этим депутаты Грузии инициировали обращение к Украине с требованием разъяснений по поводу высказываний Саакашвили.

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