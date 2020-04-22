Саакашвили подтвердил, что получил предложение стать вице-премьером по вопросам реформ

Саакашвили намерен представить в Верховной Раде свою программу помощи в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, в течение которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», - заявил он.

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Саакашвили отметил, что поддерживал Зеленского все то время, которое он находится на посту президента, и связывает с его командой большие надежды для Украины.

«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах», - подчеркнул он.

По словам Саакашвили, он представит в Верховной Раде свою программу помощи правительства Дениса Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались в него как за пределами Украины, так и в период работы в Украине, основываясь как на положительном, так и отрицательном опыте.

Вместе с командой Зеленского Саакашвили, по его словам, готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте и с другими политическими силами в обществе, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами.

Саакашвили выразил надежду быть надежным членом команды и пригодиться народа Украины, «сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами».

Также он надеется использовать свой международный опыт для того, чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, чтобы отстаивать в первую очередь интересы украинского народа и способствовать прогрессу в стране.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Саакашвили рассматривается кандидатом на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

По словам Качуры, встреча фракции «Слуга народа» с кандидатом должна состояться перед внеочередным пленарным заседанием ВР.