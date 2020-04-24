Саакашвили не удалось убедить "слуг" голосовать за свое назначение в Кабмин – СМИ
Бывшему президенту Грузии и председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили не удалось на встрече 24 апреля убедить большинство депутатов фракции «Слуга народа» отдать свои голоса за его назначение вице-премьером по вопросам реформ.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.
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«Общей таблицы нет, но по отдельным группам сейчас обсуждение и прослеживается тенденция, что те, кто сомневался, - стали против. Мы же здесь не дети - Миша хочет премьерство», – пояснил собеседник журналистов.
Отмечается, что у Саакашвили сейчас нет нужной поддержки, чтобы решение о его назначении было принято. Поэтому политику придется искать голоса в другом месте.
«Если он убедит другие фракции и убедит тех, кто еще сомневается - на следующей неделе может состояться голосование по его кандидатуре», – добавил собеседник.
Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.
24 апреля Саакашвили по этому поводу встретился с депутатами партии "Слуга народа".