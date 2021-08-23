Государственные учреждения и частные организации не смогут отказывать в приеме этих электронных документов.

В Украине вступил в силу закон, который приравнял электронные паспорта к бумажным.

Как отмечали в пресс-службе Офиса президента Украины, закон позволит гражданам использовать е-паспорта

во время путешествий по железной дороге или на самолете в пределах Украины;

во время медицинского обслуживания или банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты;

при приобретении товаров в магазинах и для подтверждения личности по запросу полиции и правоохранительных органов.

Украина приравняла электронные паспорта к бумажным

15 апреля глава государства Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" № 1368-ІХ, который парламент принял 30 марта.

Читайте такжеВ Кабмине сообщили, когда Украина перейдет в режим "без бумаг"Этот закон закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, приравнивая их к физическим аналогам.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, кто имеет ID-карту или биометрический заграничный паспорт. Их основные преимущества, по информации властей, - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

В Офисе президента сообщали, что по состоянию на апрель около 5 млн граждан Украины пользуются е-паспортами (цифровыми образами ID-карт) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дія".

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к физическим аналогам.

Государственные учреждения и частные организации с 23 августа, то есть со дня вступления в силу закона, который легализует электронные паспорта в мобильном приложении "Дія", не смогут отказывать в приеме таких документов.

Автор: Инна Андалицкая