В КС поступило представление о конституционности закона о рынке земли

Конституционное представление поступило от 48 депутатов.

В Конституционный суд поступило представление о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом говорится в сообщении на сайте КС.

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"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд поступило конституционное представление 48 народных депутатов о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года №№552-IX и отдельных положений Земельного кодекса", - сообщили в КС.

Отмечается, что субъект права на конституционное представление считает, что обжалуемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины.

В тексте отмечается, что уполномоченные представители субъекта права на конституционное представление по поручению - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и депутат ее фракции Сергей Власенко.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Тимошенко заявила, что "Батькивщина" совместно с депутатской группой "За будущее" в ближайшее время обратятся в Конституционный суд по поводу закона о рынке земли.

Говоря о данном законе, Тимошенко назвала его "реальной кражей украинской территории и украинской земли".