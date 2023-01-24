Среди них есть и глава Днепропетровщины Резниченко, который подал заявление на увольнение по собственному желанию. И оскандалившийся замминистра обороны Шаповалов.

На заседании Кабинет Министров принял ряд кадровых решений.

В частности, по данным министра Кабинета министров Олега Немчинова, с должностей заместителей министров уволены:

Вячеслав Шаповалов – заместитель министра обороны;

Иван Лукеря – заместитель министра развития общин и территорий;

Вячеслав Негода – заместитель министра развития общин и территорий;

Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики.

Также правительство поддержало проекты указов президента Владимира Зеленского об увольнении глав областных военных администраций:

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Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

Александра Старуха – Запорожская ОВА;

Алексея Кулебы – Киевская ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

При этом на должность заместителя министра экономики Кабмин назначил Алексея Соболева.

Напомним, ранее стало известно, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров планировал рассмотреть увольнение глав пяти областных государственных администраций.

В частности, речь шла о главе Днепропетровской Валентине Резниченко, Запорожской - Александре Старухе, Киевской - Алексее Кулебе, Сумской - Дмитрии Живицьком и Херсонской - Ярославе Янушевиче.

По данным СМИ, Резниченко подал заявление на увольнение по собственному желанию. Кулебу тоже уволили по поданному заявлению, а других руководителей - по соглашению сторон.

Громкие увольнения в Украине

После громких скандалов с закупками в Минобороны и задержанием топ-чиновника Мининфраструктуры из-за взяточничества, 22 января вечером президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал эту ситуацию и анонсировал, что с понедельника будут проведены кадровые изменения.

Так уже вчера стало известно, что в ближайшее время в составе Кабинета министров возможны увольнения. Первый кандидат на увольнение – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также под вопросом работа министра спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

А сегодня утром стало известно об увольнении целого ряда чиновников.

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