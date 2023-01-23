Депутат анонсировал новые кадровые решения.

Заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко уволили.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. В то же время источники "Украинской правды" сообщают, что Симоненко попросили написать заявление на увольнение.

"Уволили Кирилла Тимошенко (заместитель ОП. Скорее всего правда вместо него будет Алексей Кулеба, губернатор). Плюс правда, что минус некоторые губернаторы. Ну и уволили заместителя Генпрокурора Алексея Симоненко", - написал Железняк.

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По его информации, ближе к февралю ожидаются как минимум три кадровых решения по Кабинету министров Украины.

Скандал вокруг Симоненко

Напомним, сегодня журналист Михаил Ткач сообщил, что Симоненко этой зимой провел 10-дневный отпуск в Испании. Фотографии с отдыха обнародовала жена заместителя генпрокурора в Instagram.

Он поехал в Марбелью несмотря на то, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский запретил политикам и чиновникам отдыхать за границей во время войны.

"Извините, если кто-то из политического класса Украины думает, что когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление - это признак безумия. И таких в политике не будет" , - сказал тогда президент.

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