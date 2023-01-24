Кабинет министров уволил ряд заместителей министров. Всего со своих должностей ушли четыре человека
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что с должностей заместителей министров уволен:
- Вячеслава Шаповалова - с должности заместителя министра обороны;
- Виталия Музыченко - с должности заместителя министра социальной политики;
- Ивана Лукерью - с должности заместителя министра развития общин и территорий;
- Вячеслава непогоду - с должности заместителя министра развития общин и территорий.
Громкие увольнения - что известно
21 января правоохранители поймали заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского на взятке в 400 тысяч долларов. Деньги он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уже на следующий день-22 января - Лозинского уволили с должности.
Сегодня, 24 января, стало известно об увольнении целого ряда чиновников.
Кроме того, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных государственных администраций. Речь идет о главе Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, Запорожской - Александра Старуха, Киевской - Алексея Кулебу, Сумской - Дмитрия Живицького и Херсонской - Ярослава Янушевича.