Всего без своих должностей остались четыре заместителя министров.

Кабинет министров уволил ряд заместителей министров. Всего со своих должностей ушли четыре человека

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что с должностей заместителей министров уволен:

Вячеслава Шаповалова - с должности заместителя министра обороны;

Виталия Музыченко - с должности заместителя министра социальной политики;

Ивана Лукерью - с должности заместителя министра развития общин и территорий;

Вячеслава непогоду - с должности заместителя министра развития общин и территорий.

Громкие увольнения - что известно

21 января правоохранители поймали заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского на взятке в 400 тысяч долларов. Деньги он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уже на следующий день-22 января - Лозинского уволили с должности.

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Сегодня, 24 января, стало известно об увольнении целого ряда чиновников.

Кроме того, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных государственных администраций. Речь идет о главе Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, Запорожской - Александра Старуха, Киевской - Алексея Кулебу, Сумской - Дмитрия Живицького и Херсонской - Ярослава Янушевича.

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