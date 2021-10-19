По словам депутата, столичные власти длительное время не могли найти путей решения проблемы утилизации опасных отходов.

В подписанном Президентом Законе №6052 о внесении изменений в Госбюджет на текущий год учтена, в частности, и поправка Председателя подкомитета ВР по вопросам расходов государственного бюджета Леси Забуранной по вывозу и утилизации опасных отходов с территории киевского завода "Радикал".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат.

"Это "мертвое" предприятие расположено в самом сердце Левого берега столицы. В конце концов, на месте бывшего завода сейчас остались лишь руины. А еще – около 200 тысяч тонн загрязненного ртутью грунта и строительных конструкций. По оценкам специалистов, уровень испарения этого опасного для здоровья людей металла превышает допустимый в 30, а в жаркие летние дни - даже в 40 раз! Между тем, в километровой зоне вокруг этого "кладбища ртути" находятся три торгово-развлекательных центрах, десятки магазинов, часть зеленой зоны возле метро "Лесная", жилые дома", - сообщила Леся Забуранная.

По словам депутата, столичные власти длительное время не могли найти путей решения проблемы утилизации опасных отходов.

"В 1994 году завод приватизировали. Однако новые "хозяева" поставили дело так, что уже через два года производство было полностью прекращено. При этом остановка производства произошла с грубыми нарушениями природоохранного законодательства – с территории завода вывезли остатки химического производства и не провели дезактивационные работы. Не зря против тогдашнего руководства "Радикала" еще в 1998 году было заведено уголовное дело. Впрочем, дело было заведено, а проблема осталась – бывший завод до сих пор загрязняет киевский воздух парами ртути", - отмечает она.

В связи с этим, Леся Забуранная предложила выделить из государственного бюджета текущего года дополнительно 8,5 млн грн. на проект по утилизации опасных отходов, хранящихся на территории "Радикала".

"В ближайшее время начнется разработка проектной документации для строительства хранилища в зоне отчуждения, куда будут вывезены опасные отходы с территории бывшего завода "Радикал". Для этого, в частности, будет использован полигон "Лелив". По плану, он должен превратиться в многофункциональный комплекс по демеркуризации, утилизации, обработке, обезвреживанию, удалению и захоронению бытовых, промышленных и опасных отходов. На этот проект пойдут 8,5 млн грн., дополнительно выделенных в государственном бюджете Законом №6052", - отметила Леся Забуранна.

Депутат также акцентировала внимание на том, что указанные средства невозможно будет потратить на другие нужды – ведь в бюджетной программе "Поддержание экологически безопасного состояния в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения" они теперь выделены отдельной строкой. Именно с такой формулировкой: "На реконструкцию полигона по переработке и захоронению отходов "Лелив" для проведения демеркуризации и вывоз необходимых отходов на территории ОАО "Радикал".

Автор: Иван Бойко