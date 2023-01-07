Секретарь СНБО намекнул, какая судьба ждет президента РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высмеял "рождественское перемирие" России. Он сравнил Владимира Путина с чертом из повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Он заявил, что кремлевский "черт-иблис" погрузил мир в сплошную тьму "захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы", а потом предложил перемирие.

"Испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась по сторонам и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей", - написал Данилов в Facebook.

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При этом он указал, что "как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу".

Рождественское "перемирие" - что известно

Руководитель РПУ патриарх Кирилл с первых дней поддержа полномасштабное вторжение российских войск. Российские храмы стали вербовочными пунктами "пушечного мяса" для войны против Украины, потому что прихожан агитировали вступать в армию.

Кроме того, он начал оправдывать применение ядерного оружия. 5 января Кирилл выступил с циничным заявлением о временном "перемирии" на Рождество.

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