Подпись под соответствующим решением может появиться в ближайшие дни.

Президент Соединенных Штатов Америки должен подписать новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

В частности, ожидается, что президент США подпишет пакет военной помощи с новым вооружением для Украины в ближайшие дни. Размер этой военной помощи составит не менее $100 млн.

Американские чиновники, на правах анонимности, сказали, что пакет предположительно будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Байден объявил о выделении $800 млн на помощь безопасности Украине. В состав этого пакета также должны были быть включены средства ПВО.

13 апреля стало известно, что США окажут Украине оборонную помощь еще на $800 млн. В этом пакете предполагалось передать Украине 11 вертолетов Ми-17, 300 дронов-камикадзе Switchblade, 18 гаубиц и защитное снаряжение от химических атак, 200 бронетранспортеров M113, 10 контр-батарейных радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 тыс. наборов бронежилетов и шлемов.

В конце апреля стало известно, что США готовят третий пакет военной помощи для Украины на сумму $800 млн, который предположительно предусматривал предоставление большего количества артиллерии.

28 апреля Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить законопроект о выделении дополнительных $33 млрд на поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: