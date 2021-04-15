Заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства Игорь Жовква надеется, что представители Испании примут участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Дипломатический советник председателя правительства Испании Эмма Апариси заверила в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне обострения ситуации по безопасности на востоке Украины и наращивания активности российских войск на границах нашего государства.

Читайте такжеМинистр обороны заявил о возможности нападения России со стороны оккупированного КрымаКак сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Апариси заявила во время телефонного разговора с заместителем руководителя офиса главы Украинского государства Игорем Жовквой.

Отмечается, что во время разговора отдельное внимание было уделено обострению ситуации по безопасности на востоке Украины и наращиванию активности российских войск на границах нашего государства.

Апариси отметила обеспокоенность испанской стороны последним развитием событий и заверила в четкой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В контексте двусторонней повестки дня стороны положительно оценили итоги телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем правительства Испании Педро Санчесом, которая состоялась в январе. Жовква и Апариси обменялись мнениями по ключевым элементам и содержательному наполнению будущего официального визита в Украину главы правительства Испании. Собеседники согласились с важностью ускорения работы над проектами двусторонних документов, которые могут быть подписаны во время визита.

Жовква сообщил о ситуации во временно оккупированном Крыму и целях украинской инициативы по созданию Крымской платформы. Была выражена надежда, что испанская сторона примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы на максимально высоком правительственном уровне.

Стягивание войск России к границе Украины

В начале марта Россия сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times написала, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Константин Гончаров