Строительство планируют начать на западном побережье полуострова.

Оккупационные власти Крыма заявили о планах построить на побережье Черного моря новый курортный город.

"Сейчас под руководством Марата Хуснуллина (заместителя главы правительства России - УНИАН) и главы республики (главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова - УНИАН) рассматриваем и, наверное, в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму", - заявил в интервью YouTube-проекту "На крючке" так называемый вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, подтвердив, что город будет курортным.

"С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки должно быть построено, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор", - добавил Кабанов.

Оккупационный чиновник не раскрыл подробности о предстоящем строительстве, однако отметил, что город будет на Черном море в "западном направлении", то есть на западном береге полуострова.

Читайте такжеВ правительстве рассказали о судьбе жителей Донбасса с паспортами РФ после деоккупации"Сейчас мы принципиально решим возможность финансирования этой инфраструктуры, месторасположение этого нового города. ... Ведутся переговоры с рядом системных российских инвесторов", - сказал он.

Ранее СМИ показали, что происходило с курортным сезоном-2021 в оккупированном Крыму. В частности, туристы массово жаловались на отсутствие нормальной инфраструктуры на полуострове, высокие цены и плохие условия в отелях.

Из-за схода селевых потоков после сильных ливней произошло загрязнение воды в море, людям запретили купаться на ялтинских пляжах. В ступор вводила и необустроенность местных пляжей, а также тотальное "озаборивание" курортов Крыма, закрывающее свободный доступ к пляжам и морю.

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Автор: Катерина Комолова