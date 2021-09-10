В частности, на сетях холодного водоснабжения произошли аварии.

Ряд населенных пунктов оккупированного Россией Крыма остался без нормального водоснабжения.

Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на информацию предприятия "Вода Крыма".

Так, из-за аварий на сетях холодного водоснабжения, проблемы начались в некоторых частях Симферополя, поселке Орджоникидзе, селах Южное, Подгорное и Насыпное. Подачу воды там ограничили.

Также из-за замены водовода полностью отсутствует водоснабжение в поселке Коктебель.

Читайте такжеПравозащитники заявляют, что в Крыму оккупанты учат детей воевать и идти на смерть (видео)Отмечается, что 10 сентября на водоводе Феодосия-Судак неподалеку от Феодосии прорвало трубопровод, в связи с чем жителям региона ограничили подачу воды. Кроме того, в Симферополе 7 и 8 сентября проходили массовые отключения воды из-за ремонтных работ.

Проблемы с водой в Крыму

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после оккупации полуострова Россией в 2014 году поставка воды была прекращена.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть вводила ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В мае 2021 года в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что деятельность российских военных по развитию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму лишает базовых потребностей местного населения, и в частности - обеспечения водой.

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Автор: Катерина Комолова