Ряд населенных пунктов оккупированного Россией Крыма остался без нормального водоснабжения.
Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на информацию предприятия "Вода Крыма".
Так, из-за аварий на сетях холодного водоснабжения, проблемы начались в некоторых частях Симферополя, поселке Орджоникидзе, селах Южное, Подгорное и Насыпное. Подачу воды там ограничили.
Также из-за замены водовода полностью отсутствует водоснабжение в поселке Коктебель.
Читайте такжеПравозащитники заявляют, что в Крыму оккупанты учат детей воевать и идти на смерть (видео)Отмечается, что 10 сентября на водоводе Феодосия-Судак неподалеку от Феодосии прорвало трубопровод, в связи с чем жителям региона ограничили подачу воды. Кроме того, в Симферополе 7 и 8 сентября проходили массовые отключения воды из-за ремонтных работ.
Проблемы с водой в Крыму
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после оккупации полуострова Россией в 2014 году поставка воды была прекращена.
В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть вводила ограничения на подачу воды.
Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
В мае 2021 года в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что деятельность российских военных по развитию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму лишает базовых потребностей местного населения, и в частности - обеспечения водой.
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