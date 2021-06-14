По словам президента Украины, российская сторона без понятных причин затягивает организацию встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время будут согласованы сроки и темы его двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом Зеленский сказал в общем интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Президент Украины надеется на встречу с президентом РФ для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона медлит с ее проведением без понятных причин.

«Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки», - сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Путина

Читайте такжеПутин объяснил присутствие российских войск у границ Украины20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение получил руководитель ОП Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

В свою очередь, в Кремле заявили об отсутствии конкретики относительно встречи Зеленского и Путина.

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Автор: Константин Гончаров