Он отметил, что Европа колеблется относительно шестого пакета санкций, ведь предусмотрены серьезные ограничения.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Путин использует газ как оружие. В то же время в Европе есть несколько стран, которые блокируют санкции в отношении энергоносителей РФ.

Об этом Арестович заявил во время эфира с Марком Фейгиным.

По его словам, санкции против энергетического сектора РФ в ЕС блокирует не только Венгрия, но и Хорватия. Он отметил, что шестой пакет санкций вызывает много дискуссий в Европе, поскольку предыдущие вводились без проблем.

"Помнишь, сколько было дискуссий о том, что Россия использует газ и нефть как оружие. Сейчас это не нужно доказывать. Вот оно наглядно... Я думаю, что европейцы полным черпаком хлебнут энергетических отношений с РФ и поймут, что это ненадежный поставщик. В любой войне есть правила, но здесь пытаются газ использовать как оружие. Простыми словами: "Мы вас выморозим за Вашу поддержку Украины, за вашу позицию в отношении России". Это чистое оружие", - заявил Арестович.

Он напомнил, что немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал скорейший консенсус по нефтяному эмбарго. Кроме того, в июне Украина ожидает получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что лидеры стран-членов Европейского Союза сегодня, 30 мая, согласуют шестой пакет санкций против Российской Федерации.

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопроводу "Дружба".

В Брюсселе 30-31 мая будет проходить заседание Европейского совета с участием лидеров ЕС, на котором будут рассматриваться санкции против РФ.

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