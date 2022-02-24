Михаил Подоляк заявил, что Россия хочет смены власти Украины на марионеточное.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время брифинга заявил, что Россия напала на Киев и Харьков, чтобы сменить власть нашей страны.

По его словам, президент РФ Владимир Путин хочет "обезглавить" Украину, дабы к власти в нашей стране пришли кремлевские марионетки.

"Есть попытка дестабилизировать ситуацию в ряде городов, в первую очередь это Харьков и Киев. И ключевое задание, насколько я понимаю, убрать высшее руководство страны, создать максимально панику, после чего завести... То есть обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти, после чего завести каких-либо своих марионеток, принять пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией", - сказал Подоляк.

Вас также могут заинтересовать новости: