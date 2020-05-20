Зеленский заявил, что досрочно прекратит полномочия ВР, как только монобольшинство станет лоббировать чьи-то коммерческие интересы

Президент отметил, что будет поддерживать партию «Слуга народа», пока она будет голосовать за все важные законопроекты для страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что досрочно прекратит полномочия Верховной Рады, как только монобольшинство станет лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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«Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия «Слуга народа» будет голосовать за все важные законопроекты для страны ... пока они будут голосовать - я буду поддерживать партию «Слуга народа», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что «банковский закон был очень важным, и земельная реформа, и импичмент президента, и (отмена депутатской - УНИАН) неприкосновенности, и концессия, и водный транспорт». «Все, что было написано в нашей программе, превратилось из обещаний в реальные действия», - добавил Зеленский.

«Как только они не будут голосовать, не захотят, если они будут лоббировать интересы, не дай Бог, той или иной коммерческой группы влияния на политикум Украины - в тот же момент, не думая ни о чем, я буду распускать парламент», - заверил президент.