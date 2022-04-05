"Русские, домой! Можно с пересадкой в Чернобаевке, Борисполе или Жулянах, мрази", - добавил председатель ВР.

Родственникам российских чиновников, их любовницам, которые учатся, отдыхают за границей, должны быть аннулированы визы и они должны быть депортированы.

Об этом написал в Facebook председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Российским чиновникам, их супругам (любовницам), детям, родителям, другим родственникам, которые учатся, отдыхают, лечатся или просто находятся за границей, должны быть аннулированы визы и все они, в течение 24 часов, должны быть депортированы из стран цивилизованного мира в Россию", - считает Стефанчук.

При этом добавляет: "Русские, домой! Можно с пересадкой в Чернобаевке, Борисполе или Жулянах, мрази".

Санкции против России за начатую войну 24 февраля

США, Британия и ЕС ввели сокрушительные санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Существующие санкции включают запрет SWIFT для семи российских банков, блокирование экспорта ключевых технологий, закрытие воздушного пространства для российских авиалиний и замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, в том числе самого Путина.

После того, как мир узнал о преступлениях россиян в Буче и других городах под Киевом, в ЕС решили пересмотреть свою позицию относительно эмбарго на российскую нефть и газ.

Экономические ограничения приближают экономику агрессора к дефолту.

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