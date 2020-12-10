Вице-премьер подчеркнул, что российская сторона продолжает блокировать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что до конца года перспективы освобождения украинских пленных из оккупированного Донбасса неоднозначны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сообщил во время онлайн-презентации проекта «ИЗОЛЯЦИЯ: must speak».

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В частности, его спросили, какие перспективы до конца этого года вернуть на свободу людей, которых незаконно удерживают на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

"Я буду откровенным - перспективы неоднозначны, потому что мы с лета наблюдаем блокировку переговоров в Трехсторонней группе под разными надуманными историями, начиная от претензий к постановлению Верховной Рады о назначении местных выборов, которые уже состоялись, продолжая другими надуманными вещами", - сказал Резников.

При этом вице-премьер отметил, что гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ по тем критериям, которые были предложены и утверждены координатором ОБСЕ в этой подгруппе Тони Фришем, украинская сторона подала все соответствующие списки на освобождение удерживаемых лиц. По его слова, украинская сторона ожидает от оккупационного режима и непосредственно России аналогичного шага.

"К сожалению, они не подали эти списки ... К сожалению, процесс заблокирован. Мы все равно не оставляем надежду, что нам все-таки удастся, потому что мы общаемся не только в режиме Минского формата", - подчеркнул Резников и напомнил, что минская переговорная площадка является производной от "нормандского формата".

"На уровне политических советников идут консультации и, соответственно, министров иностранных дел "нормандского формата", надеемся на встречу все же лидеров "нормандского формата" в Берлине", - добавил вице-премьер.

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Автор: Виталий Саенко