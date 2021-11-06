4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников объяснил, почему решил возглавить оборонное ведомство.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Это было предложение и поручение президента Украины. Он принимает решения по двум министрам, согласно Конституции - обороны и иностранных дел. Поэтому, поскольку я для себя пока принял решение оставаться на публичной службе и не сидеть на диване и рассказывать, как бы что-то лучше возможно было сделать, я считаю, если можешь сделать лучше - иди и делай. Поэтому - пока новый этап в жизни, ответственный, сложный. Волнуюсь", - сказал он.

Назначение Резникова

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. До избрания Алексей Резников работал вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (с 4 марта 2020 до 3 ноября 2021 года).

Родился Резников 18 июня 1966 во Львове.

5 мая 2020 года Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Резников был определен первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

Автор: Леся Лещенко