Рейтинг Зеленского выше, чем у его команды - опрос

Работой Владимира Зеленского на посту президента довольны около трети украинцев.

В июле 2020 года 37% украинцев довольны деятельностью Владимира Зеленского на посту президента. При этом 59% респондентов дают противоположные оценки.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, работой главы Верховной Рады Разумкова довольны 25%, недовольны - 57%.

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Деятельностью премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 16%, не довольны - 65% опрошенных.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 16-17 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в начале июля 2020 года проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (37%).

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале июля 2020 года три четверти украинцев (73,3%) сомневаются в честности и порядочности окружения Владимира Зеленского.

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