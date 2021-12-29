Народные избранники рассказали о планах на Новый год и Рождество. Однако не каждый нардеп признался, какой бюджет предусмотрел на праздники.

Новый год не за горами, поэтому народные избранники уже спланировали, где будут праздновать и сколько на это потратят. Планы нардепов на новогоднюю ночь совершенно разные.

Об этом сообщает "Сегодня".

Формально в перерывах между пленарными заседаниями депутаты должны работать с избирателями, однако в период рождественских праздников они планируют провести время с родными и даже запланировали путешествия.

Нардеп от "Слуги народ" Юрий Камельчук рассказал, что на каникулах планирует побывать в нескольких местах.

"Классически на самое Рождество - это всегда с родителями. А на Новый год мы с женой едем куда-то, обычно на часть времени - это куда-то за границу, а потом Карпаты, лыжи, снег. Поскольку это будет за границей, то не будет никаких застолий, больших компаний друзей. Такие вещи происходят на Рождество, там классические блюда, а Новый год – это ужин в хорошем месте", – говорит нардеп.

Однако Камельчук отказался назвать страну, в которой встретит 2022-й.

Его коллега Сергей Швец признался, что Новый год встретит в Беларуси.

"Спокойная, сельская встреча Нового года с родителями, с детьми, с родственниками, так, как это празднуют миллионы моих сограждан. Они будут праздновать это в Украине, а я буду праздновать в соседней стране. Но так, как и все остальные. Только в пределах своего заработка, который открыт...",- говорит Швец.

Нардеп монобольшенства Александр Санченко в этом году на Новый год и Рождество посетит Львов.

"Поеду во Львов. Я киевлянин, то какая-то такая новогодняя картинка у меня ассоциируется со Львовом. В этом году решил провести Новый год там. Два дня во Львове обойдутся, пожалуй, до десяти тысяч гривен: дорога, проживание, вечерние гуляния, отоспаться – и домой", – рассказал Санченко.

А вот нардеп от "ЕС" Михаил Бондарь поделился с журналистами особой традицией.

На Новый год у меня традиционная поездка с пластунами на передовую, к наших собратьям с Вифлеемским огнем и вкусностями, поэтому я буду на передовой. Семья уже привыкла к тому, что я еду туда. Я думаю, что примут за должное, - поделился депутат.

Депутат от "Батькивщины" Иван Крулько на зимние каникулы отправится в горы. Вместе с семьей Крулько будет кататься на лыжах.

"Люблю на лыжах кататься. Думаю, что сможем найти время в эти новогодние праздники, чтобы с семьей съездить. У меня две доченьки катаются, и я катаюсь. Поэтому у нас планируются такие зимние каникулы", - сказал он.

Нардеп также рассказал, что рассчитывает потратить на новогодние угощения 5 тысяч гривен, но предусмотрел дополнительные расходы на Рождество.

В то же время скандальный нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива признался, его новогодний стол обойдется в рекордные 50 тысяч гривен. Именно такой бюджет на Новый год предусмотрел народный избранник.

Оденусь Дедом Морозом, приду к детям и буду их веселить, дарить подарки, шутить и наслаждаться их веселостью. У меня на новогодние праздники отложено 50 тысяч гривен, - сказал Кива.

Нардеп - "слуга" Алексей Мовчан поделился с журналистами рецептом фирменного новогоднего блюда. Ежегодно им лакомится вся семья нардепа.

"Будем праздновать дома, там кто что приготовит или принесет. Это не дорого, может, 2-3 тысячи гривен. Зависит от того, сколько людей будет. У меня отец запекает очень крутого гуся или утку, и это главное новогоднее блюдо. Надо обязательно, чтобы было много чеснока. Чего - то такого необычного у нас нет, стандартный стол, как у всех", - говорит депутат.

Депутат от "ЕС" Владимир Вятрович признался, что Новый год его семья празднует символически, чего не скажешь о Рождестве.

"Новый год - возможно, соберемся с друзьями и будем праздновать где-то в Киеве или под Киевом. Зато есть традиции, которых стараемся придерживаться и передавать своим потомкам. Это касается Рождества. Очевидно, что поедем на родину и будем праздновать Рождество по украинским традициям, с колядками, с 12 блюдами, все как должно быть. Я не предвижу каких-то больших затрат, кроме закупки продуктов и бензина. Вино сухое красное или белое, какие-то сырные нарезки как закуски и какие-то сладости – этого будет вполне достаточно", - рассказал политик.

Представитель "Голоса" Ярослав Железняк говорит, что на его новогоднем столе не будет даже традиционного оливье и водки. Семья нардепа будет праздновать скромно. Кроме того, Железняк подготовил символические подарки родным.

"Немного потрачу, я могу маме купить подарок – около тысячи гривен, но это будет подарок, который она хотела. Это же не о деньгах, это о внимании и любви", – говорит Железняк.

Сергей Шахов из группы "Доверие" рассказал, что на праздничный стол поставит нетипичные блюда.

"Не буду вас обманывать, но сало не по 20 гривен, а сало должно быть "адидас". Люблю черный хлеб, "Бородинский", он дешевле, чем батон. Оливье надо приготовить - это зеленый горошек, майонез, курица или мясо. Окрошка-я люблю зимой. Чтобы был душистый огурец, томаты какие-то. Я люблю сардины, в томате кильку люблю с детства", – делится нардеп.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Стефанчук заявил, что предоставит народным депутатам список книг для чтения на новогодние праздники и на лето.

Читайте такжеЗадание на каникулы: депутаты рассказали, будут ли читать рекомендованные Стефанчуком книги (видео)Он также призвал президента Украины, Офис президента и Кабинет министров подавать свои предложения в "летний" Список для чтения.

14 декабря спикер обнародовал свой топ-5 книг, которые рекомендует депутатам прочитать на зимних каникулах.

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