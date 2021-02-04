Против принятия этого закона высказались 28% респондентов.

Почти 60% жителей Украины поддерживают принятие закона о всеукраинском референдуме.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля.

Читайте также"Есть исключения": заместитель спикера Рады назвал пять вопросов, которые не могут быть вынесены на референдумТак, принятие закона о всеукраинском референдуме поддерживают 58% опрошенных. Против принятия этого закона высказались 28% респондентов. Не определились с ответом –14%.

Опрос проводился среди 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Всеукраинский референдум в Украине: что известно

26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612), внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, однако только после принятия отдельного закона, который урегулирует такую процедуру.

Референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тыс. подписей в каждой области.

По закону, на референдум можно вынести лишь один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о потере силы закона Украины или отдельных его положений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи