Почти 60% жителей Украины поддерживают принятие закона о всеукраинском референдуме.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля.
Читайте также"Есть исключения": заместитель спикера Рады назвал пять вопросов, которые не могут быть вынесены на референдумТак, принятие закона о всеукраинском референдуме поддерживают 58% опрошенных. Против принятия этого закона высказались 28% респондентов. Не определились с ответом –14%.
Опрос проводился среди 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.
Всеукраинский референдум в Украине: что известно
- 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612), внесенный президентом Владимиром Зеленским.
- Документ определяет возможность проведения электронного референдума, однако только после принятия отдельного закона, который урегулирует такую процедуру.
- Референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тыс. подписей в каждой области.
- По закону, на референдум можно вынести лишь один вопрос.
Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о потере силы закона Украины или отдельных его положений.
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