"Слуги народа" пытаются "в обход регламента" уволить главу парламента, утверждает председатель фракции "Голос".

Сегодня может состояться отстранение Дмитрия Разумкова от председательства на заседании Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, фракция "Слуга народа" пытается "в обход регламента" уволить председателя ВР.

"Какая у них идея? Сказать, что господин Разумков страшно нарушает регламент... после этого проголосовать отстранение", – сказал депутат.

Читайте такжеАрахамия отомстил Разумкову за неповиновение и удалил из чата "слуг"По его словам, в таком случае будет инициатива относительно того, чтобы отстранить Разумкова от ведения пленарных заседаний и "запустить счетчик, чтобы в четверг уже голосовать этот вопрос".

Железняк отметил, что согласно ст.76 и ст.77 регламента ВР, "я вас уверяю, это невозможно, потому что там по меньшей мере отчет председателя готовится два дня, должно быть два дня на ознакомление", то есть это займет больше недели.

По его словам, в "Слуге народа" пытаются ускорить процесс увольнения Разумкова, потому что "многие депутаты сейчас общаются с Разумковым или с другими коллегами и меняют свое мнение", то есть могут не проголосовать за его отставку.

По словам Железняка, все в монобольшинстве понимают, что если этот процесс затянется, то у них может оказаться меньше 200 голосов и соответственно отставка не будет поддержана.

Напомним, 4 октября Дмитрий Разумков сообщил, что началась процедура его отзыва с поста спикера парламента.

Ранее Разумков заявил, что вопрос об отставке председателя парламента не может рассматриваться на текущей неделе. Он отметил необходимость соблюдения при рассмотрении вопроса о его увольнении всех предусмотренных регламентом Верховной Рады процедур.

По словам спикера, согласно регламенту, необходимо провести аудит сметы парламента и подготовить отчет председателя Верховной Рады, а также раздать эти материалы депутатам за два дня до рассмотрения вопроса. Разумков отметил, что, учитывая эти требования закона, на текущей неделе рассмотреть вопрос о его отставке объективно невозможно.

В "Слуге народа" 2 октября сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

Автор: Надя Пришляк