Спикер парламента подписал соответствующее распоряжение. Заседание начнется 24 августа в 13:00.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания парламента 24 августа по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

Она отметила, что заседание состоится в 13:00.

К своему сообщению Туний также добавила фото соответствующего распоряжения.

День Независимости Украины: годовщина

В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Сегодня, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким будет празднование.

Автор: Татьяна Поляковская