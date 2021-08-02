Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания ВР 24 августа / фото REUTERS
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания парламента 24 августа по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.
Она отметила, что заседание состоится в 13:00.
К своему сообщению Туний также добавила фото соответствующего распоряжения.
фото facebook.com/olga.tuniy
День Независимости Украины: годовщина
В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Сегодня, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким будет празднование.