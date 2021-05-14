Разумков рассказал о технических проблемах с вертолетом / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что были некоторые технические проблемы с вертолетом во время возвращения из командировки из Херсона.
В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что не было "аварийной посадки вертолета", как писали некоторые СМИ.
"Были технические некоторые проблемы. И, как всегда, пилоты молодцы. Национальная гвардия, как всегда, достойно выполняет свои функции", - подчеркнул Разумков.
Он отметил, что "нормально вернулись, нормально сели".
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