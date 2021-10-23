Экс-спикер подчеркнул, что имеет много планов, которые хочет реализовать.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что после отставки у него стало меньше свободного времени.

Так, в эфире телеканала "Украина 24" Разумков подчеркнул, что у него появилось "много вопросов, которые нужно решать".

"Стало меньше свободного времени. Больше позитивных эмоций, но я думаю, что это только начало - дальше будет еще меньше... Я всем занимаюсь... Много планов, которые хочу реализовать. И много тех обещаний, которые мы еще давали давно... Но сегодня больше времени, вдохновения, возможностей для того, чтобы наконец вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям. Ну, и убедить коллег, наконец, этим заниматься", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский заменил Разумкова в составе СНБО Стефанчуком

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Он останется работать в парламенте как депутат.

Новым главой Рады выбрали Руслана Стефанчука.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко