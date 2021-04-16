Он также отмечает, что предпосылок для досрочных парламентских выборов пока нет.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что оснований для переформатирования коалиции нет, а о ее расширении говорить преждевременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире "4 канала".

Отвечая на вопрос о возможности создания коалиции "Слуги народа" с другими политсилами, в частности, с "Батькивщиной" или группой "Довира", спикер отметил, что по состоянию на сегодня коалиция и юридически, и фактически существует.

"Если мы говорим о коалиции, любое переформатирование должно нести логичное объяснение, почему. С юридической точки зрения, и с фактической точки зрения, сегодня коалиция продолжает действовать. То есть, оснований для переформатирования, потому что она недееспособна, нет", - заверил Разумков.

В то же время, добавил он, если говорить о расширении коалиции, то нужно понимать, что именно будет закладываться в коалиционное соглашение.

"А дальше уже будем смотреть и говорить, насколько это соответствует или не отвечает интересам государства", - сказал председатель ВР и высказал мнение, что пока об этом вопросе преждевременно говорить.

Также на вопрос о возможности объявления досрочных выборов, Разумков отметил: "Я не вижу сегодня оснований, согласно Конституции или других законов, которые бы позволяли провести досрочные парламентские выборы".

Возможность кадровых изменений в правительстве

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что по состоянию на сегодня ни от монобольшинства, ни от премьера нет инициатив по кадровым изменениям в правительстве.

Отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время полная или частичная перезагрузка правительства, спикер отметил: "По состоянию на сегодня каких-либо инициатив со стороны монобольшинства, потому что именно оно может, например, делегировать человека на должность того или иного министра, пока нет".

Кроме того, и со стороны премьер-министра не поступало инициатив по кадровым изменениям в правительстве.

"Со стороны премьер-министра нет представлений об увольнении того или иного министра или министров", - сказал Разумков.

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Автор: Татьяна Поляковская