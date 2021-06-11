Председатель Верховной Рады заявляет, что хотел бы услышать обсуждение этой темы не от представителя ТКГ.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что теоретически возобновление поставки воды в Крым возможно, но нужно понимать, на какие уступки готова пойти Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя высказывания советника по информационной политике украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, который допустил уступки в вопросе подачи воды в Крым.

По словам Разумкова, ему хотелось бы услышать такие комментарии "все же не от представителя ТКГ, а от тех, кто гораздо глубже погружен в этот процесс".

"Теоретически возможно все, но надо понимать всю палитру вопросов. Потому что не только вопрос подачи воды в Крым, но и звучат с его стороны какие-то замечания, что кто-то пойдет на какие уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Потому что это просто разговор ради разговора. Это непрофессионально, а я стараюсь непрофессиональные вещи не комментировать", - сказал спикер парламента.

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Как сообщал УНИАН, Арестович в интервью сайту "Телеграф" предположил, что "воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях".

"Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?" - отметил он.

8 июня пресс-секретарь МИД Олег Николенко заявил, что "позиция Украины остается неизменной. Днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым".

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Автор: Надя Пришляк