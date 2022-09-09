Песков также добавил, что референдум о присоединении Донбасса в состав России возможен лишь при "волеизъявлении местных жителей".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос контрнаступления защитников Украины и успехи воинов ВСУ на Харьковском направлении.

Цитирует Пескова российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ) Игорю Конашенкову", - сказал Песков.

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Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, обеспокоена ли администрация президента России происходящим, посоветовав журналистам обращаться в Минобороны РФ.

Также сообщается, что Путин 9 сентября проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ.

Песков добавил, что референдум о присоединении Донбасса в состав России возможен лишь при "волеизъявлении местных жителей".

Как сообщал УНИАН, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи на Харьковщине от российских оккупантов. Балаклея находилась в оккупации полгода.

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