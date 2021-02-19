Руководитель МИД рассказал о промежуточных результатах последних переговоров между посольством Украины в Вашингтоне и администрацией Джо Байдена.

Что касается подготовки к первому телефонному разговору президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, то продолжается соответствующая работа.

Читайте такжеЗеленский наложил вето на закон о проведении конкурсов на госслужбуКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Буквально вчера я получил последний отчет из нашего посольства в Вашингтоне о последних контактах с представителями новой администрации и я не вижу каких-то причин для беспокойства, в частности они обсуждали и будущий контакт между нашими президентами. Ведется нормальная плановая работа и подготовка к этому разговору", - подчеркнул Кулеба.

"Вы можете посмотреть на сайте Белого дома и увидеть, какие телефонные разговоры в последнее время проводил президент Соединенных Штатов Джо Байден. И увидите, что количество его международных контактов сейчас сводится практически к нулю. Более того, Белый дом объявил, что из-за карантина встречи переводятся в онлайн-режим", - сказал Кулеба.

Также глава МИД отметил, что президент США сейчас в первую очередь сосредоточен на внутриполитической повестке дня, поскольку Америка, которую Байден унаследовал от предыдущего президента Дональда Трампа, находится "в сложных условиях".

"Мы безусловно работаем над организацией этого разговора. О какой-то нехватке коммуникации между Украиной и Соединенными Штатами говорить не стоит. Доказательством является хотя бы мой недавний разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном", - сказал Кулеба.

Разговор президентов: что известно

Дата для первого контакта Зеленского и Байдена пока не определена.

1 февраля Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и договорились сделать более амбициозным партнерство между обеими странами. По словам Блинкена, санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Также Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

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Автор: Виталий Саенко