Назначение Ляшко подтвердил командир подразделения разведки Сухопутных войск Денис Ярославский.

Народного депутата, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который сейчас служит в рядах ВСУ, назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. Назначение Ляшко подтвердил командир подразделения разведки Сухопутных войск Денис Ярославский.

"Как вам такое продвижение по службе - лейтенант Ляшко А.В. (нужно отдать должное иногда приезжал на ксп и тусовался для отчетности), назначен командиром батальона в одну из бригад (подполковничья должность)", - написал он.

При этом он отметил, что его "начинает беспокоить происходящее", ведь есть бойцы, которые "всю войну по 2-3 линии фронта в сержантах ходит, не имея ни одной награды".

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14 октября в соцсетях распространился документ, в котором говорится, что 11 октября Олег Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Информацию о назначении Ляшко также подтвердил "Украинской правде" пресс-офицер 63 бригады Ростислав Ящишин.

Народные депутаты и война

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