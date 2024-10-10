Речь идет об Артеме Дмитруке и Андрее Одарченко.

Верховная Рада исключила народных депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко, которые сбежали из Украины, из состава комитетов. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада поддержала исключение двух депутатов - беглецов из состава Комитетов. Одарченко исключить из состава антикоррупционного Комитета Дмитрука исключить из состава правоохранительного Комитета", - отмечает он.

Железняк сообщил, что за такое решение проголосовало 245 народных депутатов.

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"Теперь они свободные беглецы необремененные лишней комитетской работой", - пошутил Железняк.

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В Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления, которым предусмотрено исключение двух народных депутатов, которые сбежали из Украины и в отношении которых возбуждены уголовные производства, из парламентских комитетов. Они на сегодня остаются народными депутатами. Среди авторов проекта постановления председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и главы комитетов, в которые входят эти два народных депутата Украины.

Проектом предлагалось отозвать Андрея Одарченко с должности члена Комитета по вопросам антикоррупционной политики, а Артема Дмитрука - с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Дмитрук и Одарченко были избраны в комитеты по квоте фракции "Слуга народа", поэтому для обеспечения эффективной работы Комитетов Верховной Рады Украины, и принимается такое решение.

7 октября, неожиданно народный депутат Артем Дмитрук, который сбежал из Украины, включился онлайн в заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. В заседании принимали участие и правоохранители.

25 августа Государственное бюро расследований сообщило, что Дмитрук незаконно покинул страну, перейдя границу вне пункта пропуска. Речь шла о переходе в Молдову.

Дмитруку было объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, относительно нападений на полицейского в Одессе и военного в Киеве. Впоследствии было открыто уголовное производство по факту незаконного пересечения границы. Дмитрук находится в Лондоне. Украинские правоохранители хотят его экстрадиции в страну.

Еще один нардеп беглец - член фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко подозревается в попытке подкупить руководство Министерства восстановления. Нардеп сбежал в Румынию.

По данным правоохранителей, Одарченко пересек государственную границу вне пункта пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве.

В ноябре 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Одарченко о подозрении в попытке подкупить биткоинами руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема. Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Одарченко воспользовался возможностью выйти под залог и сбежал.

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