Некоторым нардепам точно нет смысла сидеть в Раде, считает глава фракции "Слуга народа".

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия утверждает, что "слуги" готовы поехать на фронт, но при определенном условии.

Так он ответил на комментарий блогера под постом председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, члена партии "Слуга народа" Никиты Потураев в Facebook насчет облавы ТЦК после концерта "Океана Эльзы" в Киеве.

"...Вам бы не поддерживать что-то или осуждать, а пойти всей фракцией на фронт, подать пример своим избирателям", - написал блогер Сергей Марченко.

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На этот упрек отреагировал Арахамия. Глава фракции "СН" написал, что "слуги" готовы отправиться на фронт, но после того, как так поступят члены "Европейской Солидарности":

"...мы готовы (пойти на фронт, - Ред.), сразу же после того, как ваши друзья из "ЕС" это сделают - они вообще не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги, думаю, что и за бюджет не будут. Точно в парламенте нет смысла сидеть - в "ТикТоке" можно и с другого места "работать".

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В Киеве 11 октября после концерта группы "Океан Эльзы" возле "Дворца спорта" сотрудники ТЦК и СП и полиции устроили облаву на посетителей - проверяли документы у мужчин. Журналисты узнали, что несколько человек были задержаны, а еще нескольким просто выписали повестки. Никита Потураев прокомментировал облаву на военнообязанных - написал в соцсети, что поддерживает такие действия.

Стоит отметить, что в Украине после начала полномасштабного вторжения россиян продолжается мобилизация. Мобилизовать могут военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны к службе в армии и не имеют причин для отсрочки и не забронированы.

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