Ради кредитов правительство Шмыгаля готово отдать страну под внешнее управление - Палица

Лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица требует пересмотреть условия сотрудничества Украины с международными партнерами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, где прокомментировал условия предоставления Украине очередного кредита в 1,2 млрд евро от Евросоюза.

Он напомнил, что среди этих условий — возвращение высоких зарплат в наблюдательные советы государственных предприятий и продолжение политики Супрун.

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"Помните заработки членов наблюдательного совета в "Укрзализныце"? Некоторые из них уже получили почти 1,5 миллиона гривень за четыре месяца. Далее европейцы хотят передать закупки медицинских препаратов госпредприятию "Медицинские закупки Украины" и создать подконтрольный наблюдательный совет. Продолжение политики Супрун во всей красоте. Нам не то, что вакцин от коронавируса не видать, а вообще ждать, пока нам позволят приобрести целый ряд жизненно важных препаратов", - объясняет Палица.

Также в ЕС требуют расширить использование кассовых аппаратов, добавляет Палица.

"Именно такое приветствие власть передаст малому бизнесу, который едва оправляется от карантина. Это последний гвоздь в гроб ФЛП. А куда же собираются потратить деньги по займу? Не в инвестиции, не на поддержку отечественных предпринимателей, пострадавших от коронакризиса? Нет! В правительстве говорят: на поддержку макрофинансовой стабильности. А это означает на погашение предыдущих кредитов и заполнение дыры в бюджете, которая появилась в результате неумелой политики правительства. Вот и результат управления некомпетентных людей ", - отмечает нардеп.

Палица настаивает, что Украина должна пересмотреть отношения с кредиторами.

"Мы, команда "За будущее", требуем прекращения антиукраинской политики. Профаны должны прекратить разрушать страну и грабить украинцев. Мы выступаем за пересмотр отношений с МВФ и другими кредиторами на выгодных для Украины условиях. Нам нужно поддерживать нашего отечественного производителя. Того предпринимателя, который создает рабочие места и платит налоги", - подчеркивает политик.

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