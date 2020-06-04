Рада рассматривает увольнение и назначение министров (трансляция)

Также народные депутаты планируют рассмотреть Программу деятельности правительства.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит Программу деятельности Кабинета министров Украины, а также вопросы об увольнении и назначении некоторых членов правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня также предусмотрено рассмотрение во втором чтении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Читайте такжеШмыгаль внес в Раду представления о кадровых назначениях в правительстве

В первом чтении будет рассматриваться законопроект об усовершенствовании избирательного законодательства.

Среди прочего, также депутаты рассмотрят законопроект о таможенном тарифе Украины.

Как сообщал УНИАН, на сайте парламента зарегистрированы проекты постановлений об освобождении Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и назначении на эту должность Ольги Стефанишин, а также о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, а Романа Абрамовского - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная Рада 4 июня будет голосовать за назначение Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram